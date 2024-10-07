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"Днепр" получил особенный календарь матчей Кубка Европы ФИБА

Фото: Днепровцы стартовали в чемпионате Украины по двум победам (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольный "Днепр" начнет и завершит выступления на групповом этапе европейского турнира поединками против "Анвила" из польского Влоцлавека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпион Украины будет вынужден играть все матчи на выезде. Кроме того, ФИБА перепланировала календарь, чтобы днепровцы провели поединки квартета в течение октября.

Менеджмент "Днепра" отказался от идеи принимать соперников в латвийской Елгаве. В свою очередь единственный представитель Украины в еврокубках будет играть на площадках соперников. Первый матч – против "Анвила" 9 октября.

После поединка против польского коллектива поедет дважды встретится с лиссабонским "Спортингом" (16 и 18 октября) и итальянским "Сассари" (22 и 24 октября). Затем подопечные Владимира Коваля вернутся в Польшу. Там 30 октября они закроют групповой этап вторым свиданием с "Анвилом".

Остальные команды квартета D завершат основную сетку соревнований в ноябре. "Днепр" сосредоточится на Кубке Европы ФИБА, поскольку Федерация баскетбола Украины решила перенести матчи Суперлиги с участием чемпиона. В групповой этап евротурнира днепровцы попали в статус "лаки-лузера" квалификации.

К слову, ранее "Днепр" разбил криворожский "Кривбасс" на старте Суперлиги.

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Баскетбол