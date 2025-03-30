Дніпро оплакує жертв удару: число постраждалих зросло до 28

"Дніпро сьогодні у жалобі за загиблими через атаку росіян. Під час останньої обірвалося життя чотирьох людей. Співчуття рідним і близьким", - йдеться в публікації чиновника у Telegram-каналі вранці.

Глава ОВА зазначив, що, за останніми даними, кількість постраждалих у Дніпрі через масовану дронову атаку збільшилася до 28 людей.

"Дев'ятеро з них залишаються у лікарні. Стан двох пацієнтів оцінюють як важкий. Решта оговтуватися будуть вдома", - розповів він.

Зазначимо, що раніше були дані про 21 постраждалого у Дніпрі через удари БПЛА загарбників.

Обстріли Дніпропетровської області

Також начальник ОВА поінформував про ворожі обстріли по області цієї ночі. За його словами, близько опівночі російські окупанти завдали ударів з РСЗВ "Град" по Нікополю.

"Пошкодження є на території одного з підприємств. Також понівечений заклад позашкільної освіти", - повідомив чиновник.

Він додав, що у Нікополі обійшлося без загиблих та постраждалих.

Що стосується повітряних атак з боку противника, то у ніч проти 30 березня зенітники Південного командування "Схід" збили у небі над Дніпропетровською областю 2 безпілотники противника.

Масований удар дронів по Дніпру 28 березня

Нагадаємо, ввечері п'ятниці російські терористи завдали масованого удару дронами-камікадзе по місту Дніпро, в якому через обстріл виникли пожежі, були пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Також росармія знищила дронами відомий готельно-ресторанний комплекс у Дніпрі.

Вчора у ДСНС та в місцевій владі констатували, що станом на ранок 29 березня було відомо про чотирьох загинулих у Дніпрі та 21 постраждалого.

РБК-Україна в матеріалі показувало, як виглядає Дніпро після масованого нальоту дронів.