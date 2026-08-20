Дніпро офіційно постарішав на 250 років: міськрада змінила дату заснування міста

Дніпровська міська рада офіційно змінила дату заснування міста. Відтепер роком заснування Дніпра вважається 1526-й, коли, за висновками істориків та археологів, на території сучасного міста вже існувало поселення Стара Самарь.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.
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У міськраді зазначають, що рішення ґрунтується на дослідженнях істориків і науковців та має відновити українські козацькі витоки міста.
Раніше заснування Дніпра традиційно пов'язували з 1776 роком - тоді за наказом російської імператриці Катерини II було засновано Катеринослав.
Доктор історичних наук, професор Сергій Світленко зазначив, що питання перегляду дати заснування міста українські історики обговорюють уже близько 25 років.
"Ця зміна назріла. Ми вже 35 років живемо в українському історичному часі та просторі. І у відповідність до цих реалій треба привести і літочислення нашого мегаполіса - Дніпра", - сказав він.
За словами історика, на користь 1526 року свідчать понад 6 тисяч археологічних артефактів та результати масштабних розкопок. Ці знахідки, як зазначає Світленко, свідчать про тяглість урбаністичного процесу на території сучасного міста.
Рішення про зміну дати заснування міста депутати ухвалили 19 серпня під час 84-ї чергової сесії міської ради. Нову дату внесли до Статуту територіальної громади Дніпра. У міськраді наголосили, що це не потребуватиме додаткових коштів із міського бюджету.
Нагадаємо, перегляд історичної дати заснування міста у Дніпрі розпочали у серпні 2025 року. Спеціальна робоча група істориків та науковців визначала обґрунтовану дату виникнення Дніпра, враховуючи історію козацьких поселень, що існували на цій території задовго до 1776 року.
Також РБК-Україна розповідало, що біля Дніпра археолог випадково виявив у лісі кам'яну стелу доби енеоліту, якій близько 5 тисяч років. Місцеві використовували знахідку для пікніків, не знаючи про її історичну цінність. Фахівці припускають, що стела мала культове значення, а її форма має антропоморфні та фалічні риси.