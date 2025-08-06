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У Дніпрі переглядають дату заснування міста: історики спростовують версію про Катерину ІІ

Середа 06 серпня 2025 15:57
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У Дніпрі переглядають дату заснування міста: історики спростовують версію про Катерину ІІ Фото: У Дніпрі можуть змінити дату заснування міста (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Дніпрі офіційно стартував процес перегляду історичної дати заснування міста. У міськраді вважають, що традиційна версія - про заснування Катеринослава в 1776 році за наказом російської імператриці Катерини ІІ - є наслідком колоніальної пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Дніпровську міську раду.

У чому суть ініціативи

У місті відбулося перше засідання спеціальної робочої групи з провідних істориків, науковців і дослідників, мета якої - визначити об’єктивну дату виникнення Дніпра на основі достовірних українських історичних джерел.

За словами заступника міського голови Андрія Денисенка, на території сучасного Дніпра ще з XVI століття існувала козацька агломерація, до якої входили Стара Самар, Новий Кодак, Кам’янка, Половиця, Діївка, Огрінь та інші поселення.

"1776 рік - це штамп імперської пропаганди. Його використовували ще за царських часів, а тепер - у риториці сучасної Росії, щоб применшити українську історичну присутність на цих землях", - заявив Денисенко.

Що далі

Робоча група має сформувати науково обґрунтовану концепцію літочислення Дніпра, яка відображатиме правдиву історію українського козацтва, а не нав’язані імперські наративи.

Ця концепція буде винесена на розгляд громади, після чого її планують закріпити юридично - через адміністративне рішення міської ради про перегляд дати утворення міста.

Зазначимо, Дніпро був відомий як Катеринослав у XVIII-XIX століттях. Проте українські історики вже давно вказують, що життя тут вирувало задовго до появи імперських назв, і місто має значно глибше українське історичне коріння.

Раніше РБК-Україна писало, що біля Дніпра в лісі випадково знайшли кам’яну стелу доби енеоліту - їй понад 5000 років. Унікальну пам’ятку використовували як місце для пікніків, не знаючи про її історичну цінність. Археологи вважають, що вона має культове значення та антропоморфні й фалічні риси. Знахідку одразу не змогли транспортувати через вагу, але планують вивчити й зберегти.

Також ми розповідали про перейменування населених пунктів у 9 областях. Більшість із них - ініціативи місцевих громад, які хочуть повернути історичні назви своїм селам і містечкам, скасувати радянську спадщину або уникнути дублювань.

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