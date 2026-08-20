Днепр официально состарился на 250 лет: горсовет изменил дату основания города

Днепровский городской совет официально изменил дату основания города. Отныне годом основания Днепра считается 1526-й, когда, по выводам историков и археологов, на территории современного города уже существовало поселение Старая Самарь.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет.
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В горсовете отмечают, что решение основывается на исследованиях историков и ученых и должно возобновить украинские казацкие истоки города.
Ранее основание Днепра традиционно связывали с 1776 годом - тогда по приказу российской императрицы Екатерины II был основан Екатеринослав.
Доктор исторических наук, профессор Сергей Светленко отметил, что вопрос пересмотра даты основания города украинские историки обсуждают уже около 25 лет.
"Это изменение назрело. Мы уже 35 лет живем в украинском историческом времени и пространстве. И в соответствие с этими реалиями нужно привести и исчисление нашего мегаполиса - Днепра", - сказал он.
По словам историка, в пользу 1526 года свидетельствуют более 6 тысяч археологических артефактов и результаты масштабных раскопок. Эти находки, как отмечает Светленко, свидетельствуют о продолжительности урбанистического процесса на территории современного города.
Решение об изменении даты основания города депутаты приняли 19 августа во время 84-й очередной сессии городского совета. Новую дату внесли в Устав территориальной общины Днепра. В горсовете подчеркнули, что это не потребует дополнительных средств из городского бюджета.
Напомним, пересмотр исторической даты основания города в Днепре был начат в августе 2025 года. Специальная рабочая группа историков и ученых определяла обоснованную дату возникновения Днепра, учитывая историю козацких поселений, существовавших на этой территории задолго до 1776 года.
Также РБК-Украина рассказывало, что возле Днепра археолог случайно обнаружил в лесу каменную стелу эпохи энеолита, которой около 5 тысяч лет. Местные использовали находку для пикников, не зная о ее исторической ценности. Специалисты предполагают, что стелла имела культовое значение, а ее форма имеет антропоморфные и фаллические черты.