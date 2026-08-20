Дніпро офіційно постарішав на 250 років: міськрада змінила дату заснування міста

Дніпровська міська рада офіційно змінила дату заснування міста. Відтепер роком заснування Дніпра вважається 1526-й, коли, за висновками істориків та археологів, на території сучасного міста вже існувало поселення Стара Самарь.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду .

Головне: Нова офіційна дата: Дніпровська міська рада офіційно змінила рік заснування міста з 1776-го на 1526-й.

Дніпровська міська рада офіційно змінила рік заснування міста з 1776-го на 1526-й. Причина рішення: Перегляд дати відновлює українські козацькі витоки Дніпра та позбавляє місто імперського російського міфу про заснування Катериною II.

Перегляд дати відновлює українські козацькі витоки Дніпра та позбавляє місто імперського російського міфу про заснування Катериною II. Наукове підґрунтя: В основі рішення - понад 6 тисяч археологічних артефактів та результати розкопок поселення Стара Самарь, які доводять безперервний урбаністичний процес на території сучасного міста.

В основі рішення - понад 6 тисяч археологічних артефактів та результати розкопок поселення Стара Самарь, які доводять безперервний урбаністичний процес на території сучасного міста. Фінансовий аспект: Ухвала сесії міської ради від 19 серпня не потребуватиме жодних додаткових витрат із міського бюджету.

Чому змінили дату заснування Дніпра

У міськраді зазначають, що рішення ґрунтується на дослідженнях істориків і науковців та має відновити українські козацькі витоки міста.

Раніше заснування Дніпра традиційно пов'язували з 1776 роком - тоді за наказом російської імператриці Катерини II було засновано Катеринослав.

Доктор історичних наук, професор Сергій Світленко зазначив, що питання перегляду дати заснування міста українські історики обговорюють уже близько 25 років.

"Ця зміна назріла. Ми вже 35 років живемо в українському історичному часі та просторі. І у відповідність до цих реалій треба привести і літочислення нашого мегаполіса - Дніпра", - сказав він.

З чим пов’язана нова дата

За словами історика, на користь 1526 року свідчать понад 6 тисяч археологічних артефактів та результати масштабних розкопок. Ці знахідки, як зазначає Світленко, свідчать про тяглість урбаністичного процесу на території сучасного міста.

Рішення про зміну дати заснування міста депутати ухвалили 19 серпня під час 84-ї чергової сесії міської ради. Нову дату внесли до Статуту територіальної громади Дніпра. У міськраді наголосили, що це не потребуватиме додаткових коштів із міського бюджету.