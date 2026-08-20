Днепр официально состарился на 250 лет: горсовет изменил дату основания города

Днепровский городской совет официально изменил дату основания города. Отныне годом основания Днепра считается 1526-й, когда, по выводам историков и археологов, на территории современного города уже существовало поселение Старая Самарь.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет .

Главное: Новая официальная дата: Днепровский городской совет официально сменил год основания города с 1776-го на 1526-й.

Днепровский городской совет официально сменил год основания города с 1776-го на 1526-й. Причина решения: Пересмотр даты восстанавливает украинские казацкие истоки Днепра и лишает город имперского мифа об основании Екатериной II.

Пересмотр даты восстанавливает украинские казацкие истоки Днепра и лишает город имперского мифа об основании Екатериной II. Научная основа: В основе решения - более 6 тысяч археологических артефактов и результаты раскопок поселения Старая Самарь, которые доказывают непрерывный урбанистический процесс на территории современного города.

В основе решения - более 6 тысяч археологических артефактов и результаты раскопок поселения Старая Самарь, которые доказывают непрерывный урбанистический процесс на территории современного города. Финансовый аспект: Решение сессии городского совета от 19 августа не потребует никаких дополнительных расходов из городского бюджета.

Почему изменили дату основания Днепра

В горсовете отмечают, что решение основывается на исследованиях историков и ученых и должно возобновить украинские казацкие истоки города.

Ранее основание Днепра традиционно связывали с 1776 годом - тогда по приказу российской императрицы Екатерины II был основан Екатеринослав.

Доктор исторических наук, профессор Сергей Светленко отметил, что вопрос пересмотра даты основания города украинские историки обсуждают уже около 25 лет.

"Это изменение назрело. Мы уже 35 лет живем в украинском историческом времени и пространстве. И в соответствие с этими реалиями нужно привести и исчисление нашего мегаполиса - Днепра", - сказал он.

С чем связана новая дата

По словам историка, в пользу 1526 года свидетельствуют более 6 тысяч археологических артефактов и результаты масштабных раскопок. Эти находки, как отмечает Светленко, свидетельствуют о продолжительности урбанистического процесса на территории современного города.

Решение об изменении даты основания города депутаты приняли 19 августа во время 84-й очередной сессии городского совета. Новую дату внесли в Устав территориальной общины Днепра. В горсовете подчеркнули, что это не потребует дополнительных средств из городского бюджета.