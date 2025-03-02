"Дніпро" і "Рівне" розіграють Кубок України з баскетболу: один з півфіналів тривав два дні

Баскетбол, Кубок України, півфінальні матчі

"Рівне" – "Харківські Соколи" – 90:70

"Дніпро" – "Черкаські Мавпи" – 87:58

Першим фіналістом став БК "Рівне", якому для перемоги над "Харківськими Соколами" знадобилося два дні.

Поєдинок розпочався ще в суботу, 1 березня. Через тривалу повітряну тривогу старт гри затримався більш ніж на дві години. Коли команди зіграли майже три чверті, матч знову довелося зупинити. За 2 хвилини 44 секунди до завершення періоду, за рахунку – 55:46 на користь "Рівного, пролунала ще одна повітряна тривога. У підсумку гру перенесли на наступний день.

Догравання в неділю також почалося із затримкою – цього разу більш ніж на півтори години. В ігровий час, що залишися, баскетболісти з Рівного зуміли ще більше зміцнити свою перевагу та довести гру до впевненої перемоги.

Найяскравішим гравцем зустрічі став американський захисник БК "Рівне" Сі Джей Вільямсон. Він оформив дабл-дабл, набравши 25 очок та зробивши 12 підбирань.

У другому півфіналі господарі паркету – баскетболісти "Дніпра" також впевнено переграли "Черкаські Мавпи".

Господарі лідирували протягом всього матчу, а їхній максимальний відрив сягав 33 очок. Відмінну гру продемонструвала стартова п'ятірка команди: квартет Загреба, Тимофеєнко, Заркудаєв та Конєв на чотирьох набрали 66 очок, а Горобченко 11 разів асистував партнерам.

Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий "Дніпра" Сергій Загреба: на його рахунку 20 очок, 6 підбирань та 3 передачі.

Де і коли відбудеться фінал

"Дніпро" та "Рівне" розіграють другий за значимістю національний трофей. Вирішальний поєдинок був запланований на 2 березня, але через тривоги і зміщення в часі півфіналів, його перенесли.

Нова дата фіналу – 22 березня. Він також відбудеться в Дніпрі. У битві за трофей зійдуться суперники, які в минулому сезоні в фінальній серії плей-офф розіграли "золото" Суперліги. У поточному сезоні "Дніпро" очолює турнірну таблицю регулярного чемпіонату, а "Рівне" – йде четвертим.