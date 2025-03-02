"Днепр" и "Ровно" разыграют Кубок Украины по баскетболу: один из полуфиналов длился два дня

Баскетбол, Кубок Украины, полуфинальные матчи

"Ровно" - "Харьковские Соколы" - 90:70

"Днепр" - "Черкасские Мавпы" - 87:58

Первым финалистом стал БК "Ровно", которому для победы над "Харьковскими Соколами" понадобилось два дня.

Поединок начался еще в субботу, 1 марта. Из-за длительной воздушной тревоги старт игры задержался более чем на два часа. Когда команды сыграли почти три четверти, матч снова пришлось остановить. За 2 минуты 44 секунды до завершения периода, при счете - 55:46 в пользу "Ровно", прозвучала еще одна воздушная тревога. В итоге игру перенесли на следующий день.

Доигровка в воскресенье также началась с задержкой - на этот раз более чем на полтора часа. В оставшееся игровое время баскетболисты из Ровно сумели еще больше укрепить свое преимущество и довести игру до уверенной победы.

Самым ярким игроком встречи стал американский защитник БК "Ровно" Си Джей Уильямсон. Он оформил дабл-дабл, набрав 25 очков и сделав 12 подборов.

Во втором полуфинале хозяева паркета - баскетболисты "Днепра" также уверенно переиграли "Черкасские Мавпы".

Хозяева лидировали на протяжении всего матча, а их максимальный отрыв достигал 33 очков. Отличную игру продемонстрировала стартовая пятерка команды: квартет Загреба, Тимофеенко, Заркудаев и Конев на четверых набрали 66 очков, а Горобченко 11 раз ассистировал партнерам.

Самым результативным игроком матча стал центровой "Днепра" Сергей Загреба: на его счету 20 очков, 6 подборов и 3 передачи.

Где и когда состоится финал

"Днепр" и "Ровно" разыграют второй по значимости национальный трофей. Решающий поединок был запланирован на 2 марта, но из-за тревог и смещения во времени полуфиналов, его перенесли.

Новая дата финала - 22 марта. Он также состоится в Днепре. В битве за трофей сойдутся соперники, которые в прошлом сезоне в финальной серии плей-офф разыграли "золото" Суперлиги. В текущем сезоне "Днепр" возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата, а "Ровно" - идет четвертым.