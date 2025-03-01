ua en ru
Сб, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна втратила позиції в рейтингу ФІБА: це вплине на жеребкування кваліфікації чемпіонату світу

Субота 01 березня 2025 18:25
UA EN RU
Україна втратила позиції в рейтингу ФІБА: це вплине на жеребкування кваліфікації чемпіонату світу Фото: Збірна України програла п'ять з шести матчів відбору (fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Після завершення відбіркового турніру чемпіонату Європи-2025 Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оновила рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Збірна України, яка в кваліфікації поступилась суперникам у п'яти з шести матчів, опустилась на одну сходинку і тепер перебуває на 38-му рядку.

У світовому списку "синьо-жовті" пропустили вперед команду Єгипту. А серед європейських збірних підопічні Айнарса Багатскіса йдуть 17-ми. Цікаво, що завдяки попереднім досягненням, Україна випереджає Ізраїль (39-те місце) та Португалію (56-те), яким поступилась в підсумковій таблиці групи А кваліфікації. Також нижче розташувалась ще декілька команд, що потрапили до фіналу Євробаскета-2025.

У топ-10 рейтингу сталася лише одна зміна: збірна Іспанії повернула собі місце у топ-5, витіснивши на 6-ту сходинку Канаду. Очолюють світовий список баскетболісти США, на другому місці Сербія, на третьому – Німеччина.

Світовий рейтинг чоловічих збірних ФІБА, топ-10:

  1. США
  2. Сербія
  3. Німеччина
  4. Франція
  5. Іспанія
  6. Канада
  7. Австралія
  8. Аргентина
  9. Латвія
  10. Литва

…38. Україна

Україна втратила позиції в рейтингу ФІБА: це вплине на жеребкування кваліфікації чемпіонату світу

Рейтинг ФІБА вплине на позицію нашої збірної під час жеребкування відбору чемпіонату світу 2027 року. Цей турнір вітчизняна команда почне з попередньої кваліфікації. Суперники стануть відомі 14 березня.

Раніше призери Олімпіади-2024 поскаржились на браковані медалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Збірна України Баскетбол
NEWS
За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему, - ЗСУ
За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему, - ЗСУ
DAILY
Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа