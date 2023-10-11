Дніпро доправив на фронт велику партію техніки вартістю близько 27,5 млн грн

Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців необхідною технікою. Щотижня місто відправляє на фронт великі партії оснащення та приладів. Нині для військових - понад 60 квадрокоптерів різного типу, зокрема й ударних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради.

Також у нинішній партії доправили низку ручних тепловізорів та зенітних ліхтарів, більше ніж сотню комплектів рацій, декілька десятків планшетів, панелей відображення, акумулятори та зарядні станції.

Як відомо, Дніпро є лідером з допомоги Силам оборони.

"Кожен такий транш, кожна така допомога підвищують боєздатність наших підрозділів. Робить їх потужнішими, дозволяє їм мати "очі", швидше обмінюватися інформацією і швидше реагувати на всі виклики, що є на війні", - зазначив секретар міськради Дніпра Олександр Санжара.