Днепр доставил на фронт крупную партию техники стоимостью около 27,5 млн грн

Днепр продолжает снабжать украинских защитников необходимой техникой. Еженедельно город отправляет на фронт большие партии оснастки и приборов. В настоящее время для военных - более 60 квадрокоптеров разного типа, в том числе ударных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета.

Также в нынешней партии доставлен ряд ручных тепловизоров и зенитных фонарей, более сотни комплектов раций, несколько десятков планшетов, панелей отображения, аккумуляторы и зарядные станции.

Как известно, Днепр является лидером помощи Силам обороны.

"Каждый такой транш, каждая такая помощь повышают боеспособность наших подразделений. Делает их более мощными, позволяет им иметь "глаза", быстрее обмениваться информацией и быстрее реагировать на все вызовы, которые есть на войне", - отметил секретарь горсовета Днепра Александр Санжара.