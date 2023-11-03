Дніпро доправив на фронт чергову партію устаткування на ще майже 7 млн гривень

Дніпро доправив на фронт чергову партію устаткування. Мова йде про допомогу на майже 7 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міськради.

"Чергова щотижнева партія допомоги нашим оборонцям. Віддаємо знову дрони. Дрони, дрони і ще раз дрони. Хлопці просять. Шукаємо, знаходимо де тільки можемо. І гуму для автівок, бо її завжди не вистачає", - підкреслив мер Дніпра Борис Філатов.

Так, військові отримали комплекти гуми для вантажівок і пікапів. Це близько 700 шин, якими можна буде "перевзути" понад сотню автівок.