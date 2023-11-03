ua en ru
Пт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования на еще почти 7 млн гривен

Пятница 03 ноября 2023 13:39
UA EN RU
Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования на еще почти 7 млн гривен Фото: Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования еще на почти 7 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования. Речь идет о помощи почти на 7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

"Очередная еженедельная партия помощи нашим защитникам. Отдаем снова дроны. Дроны, дроны и еще раз дроны. Ребята просят. Ищем, находим где только можем. И резину для автомобилей, потому что ее всегда не хватает", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования на еще почти 7 млн гривен

Да, военные получили комплекты резины для грузовиков и пикапов. Это около 700 шин, которыми можно будет "переобуть" более сотни автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Вооруженные силы Украины
NEWS
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
Россия ночью атаковала Украину 40 "шахедами" и ракетой Х-59. Сколько сбила ПВО
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше