Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования на еще почти 7 млн гривен

Днепр доставил на фронт очередную партию оборудования. Речь идет о помощи почти на 7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского горсовета.

"Очередная еженедельная партия помощи нашим защитникам. Отдаем снова дроны. Дроны, дроны и еще раз дроны. Ребята просят. Ищем, находим где только можем. И резину для автомобилей, потому что ее всегда не хватает", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Да, военные получили комплекты резины для грузовиков и пикапов. Это около 700 шин, которыми можно будет "переобуть" более сотни автомобилей.