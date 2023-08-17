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"Дніпро-1" зіграв унічию зі "Славією" та вилетів до Ліги конференцій

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Кошице, Четвер 17 серпня 2023 23:04
"Дніпро-1" зіграв унічию зі "Славією" та вилетів до Ліги конференцій Фото: "Спортклубівці" щойно відкрили рахунок (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2023/24 "Дніпро-1" не зміг взяти реванш за розгромну поразку від празької "Славії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Дніпро-1" – "Славія" Прага – 1:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Рубчинський, 45+1 – Юречка, 52

У першій половині суперники створили небагато моментів. Юречка не зміг переграти Кінарейкіна, коли опинився віч-на-віч із кіпером "Дніпра-1". А перед перервою "спортклубівець" парирував удар ван Бюрена. Між цими нагодами Піхальонок пробив у дальній – Коларж перевів м'яч на кутовий.

А в доданий арбітром час команда Олександра Кучера несподівано повела. Гол став наслідком індивідуальної майстерності Рубчинського. Хавбек "Дніпра-1" отримав м'яч на відстані від воріт, змістився ближче до центру та класним ударом влучив прямісінько в кут – 1:0.

Утім, надовго інтрига не затрималася. Так, на старті другого тайму Піхальонок ледь не переграв Коларжа після прориву в штрафний. Але вже на 52-й хвилині Юречка реабілітувався за змарнований до перерви момент – переграв Кінарейкіна в очному бою.

Після цього епізоду решта ігрового часу перетворилася на формальність. Пражани могли вирвати другу перемогу в протистоянні. Проте, Зафейріс не зміг пробити голкіпера "Дніпра-1" пострілом із лінії штрафного. Натомість Доудєра пробив поруч зі стійкою з перспективної позиції.

Зрештою, матч завершився внічию. Отже, "Славія" в плей-офф кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з луганською "Зорею". Натомість "спортклубівці" позмагаються за путівку в груповий етап Ліги конференцій з трнавським "Спартаком".

До слова, київське "Динамо" обіграло "Аріс" у кваліфікації Ліги конференцій.

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