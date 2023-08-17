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"Динамо" в серії пенальті пройшло "Аріс" у кваліфікації Ліги конференцій

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Бухарест, Четвер 17 серпня 2023 22:48
"Динамо" в серії пенальті пройшло "Аріс" у кваліфікації Ліги конференцій Фото: "Динамівці" святкують один із забитих м'ячів (twitter.com/DynamoKyiv)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" переграло "Аріс" із грецьких Салонік у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Динамо" – "Аріс" – 2:1 (пенальті – 6:5) (перший матч – 0:1)

Голи: Волошин, 45, Караваєв, 85 – Джурасек, 39

Вилучення: Павічіч, 106 (А, друга жовта картка)

Спокійний дебют зустрічі залишив глядачів фактично без моментів. Хіба що Сидорчук намагався поцілити у ворота з дистанції, але удар вийшов украй неточним. Гості ж відповіли в середині тайму пострілом Морона метрів із 20-ти в руки Бущану.

Найцікавіше команди приберегли на кінець першої половини. Спершу "Аріс" несподівано повів – після навісу з правого флангу на дальню стійку Пальма скинув під удар Джурасеку, а той у дотик відправив м'яч у сітку. А на 45-й хвилині Сидорчук розкішною передачею відшукав Волошина, який головою класно перекинув голкіпера.

Попри очікування, зі стартом другого тайму "Динамо" не кинулося вперед усіма силами. Більше того, впродовж тривалого часу найнебезпечнішою залишалася змарнована Пальмою нагода на 56-й хвилині, коли гондурасець не замкнув дальню стійку. Сидорчук же з дистанції згодом не поцілив у дев'ятку.

Підняти темп підопічні Мірчі Луческу зуміли у фінальні 15 хвилин основного часу. Пішли й моменти: Ярмоленко пробив у руки воротарю з лінії штрафного, Буяльський змусив кіпера попотіти після пострілу в дальній кут, а Волошин не зміг акцентовано пробити. Але на 85-й "Динамо" пощастило – Караваєв у дотик замкнув лонгбол Андрієвського, а м'яч прошмигнув під Хутеціотісом.

Зрештою, довелося грати овертайм. Там цікавіше виглядали кияни. Та й хавбек "Аріса" Павічіч допоміг, отримавши другу жовту в простій ситуації. "Динамівці" намагалися дотиснути суперника в більшості, але уникнути серії пенальті не вдалося.

У післяматчевій лотереї Бущан і Хутеціотіс потягнули по удару, коли били перші п'ятірки пенальтистів. Серія перейшла у формат до першого незабитого. Фортуна хитнулася в бік "Динамо" – Дячук і Дубінчак свої спроби реалізували, а от після гола Самори Одубаджо відправив м'яч у небеса.

У плей-офф кваліфікації суперником "Динамо" стане стамбульський "Бешикташ". Турецький гранд у двох поєдинках здолав бакинський "Нефтчі" (3:1, 2:1). Перший матч у протистоянні "біло-синіх" і "чорних орлів" відбудеться 24 серпня.

До слова, напередодні "Манчестер Сіті" здобув Суперкубок УЄФА перемогою над "Севільєю".

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