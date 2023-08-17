"Днепр-1" сыграл вничью со "Славией" и вылетел в Лигу конференций

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2023/24 "Днепр-1" не смог взять реванш за разгромное поражение от пражской "Славии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Днепр-1" – "Славия" Прага – 1:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Рубчинский, 45+1 – Юречка, 52

В первой половине соперники создали немного моментов. Юречка не смог переиграть Кинарейкина, когда оказался один на один с кипером "Днепра-1". А перед перерывом "спортклубовец" парировал удар ван Бюрена. Между этими возможностями Пихаленок пробил в дальний – Коларж перевел мяч на угловой.

А в добавленное арбитром время команда Александра Кучера неожиданно повела. Гол стал следствием индивидуального мастерства Рубчинского. Хавбек "Днепра-1" получил мяч на расстоянии от ворот, сместился ближе к центру и классным ударом попал прямо в угол – 1:0.

Впрочем, надолго интрига не задержалась. Да, на старте второго тайма Пихаленок едва не переиграл Коларжа после прорыва в штрафную. Но уже на 52-й минуте Юречка реабилитировался за упущенный до перерыва момент – одолел Кинарейкина в очном бою.

После этого эпизода остальное игровое время превратилось в формальность. Пражане могли вырвать вторую победу в противостоянии. Однако Зафейрис не смог пробить голкипера "Днепра-1" выстрелом с линии штрафной. Доудера же пробил рядом со штангой с перспективной позиции.

В конце концов матч завершился вничью. Итак, "Славия" в плей-офф квалификации Лиги Европы встретится с луганской "Зарей". В свою очередь "спортклубовцы" посоревнуются за путевку в групповой этап Лиги конференций с трнавским "Спартаком".