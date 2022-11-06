"Дніпро-1" здобув вольову перемогу над "Минаєм" з трьома голами за 8 хвилин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Дніпро-1" – "Минай" – 3:1

Голи: Сарапій, 66, Гуцуляк, 67, Амаш, 74 – Воробчак, 62

Зі стартових хвилин моделлю матчу несподівано стала гра на зустрічних курсах. Після кількох атакувальних випадів "спортклубівців" свої підходи до воріт організували і закарпатці. Перший момент був за "Дніпром-1" – Довбик у межах штрафного відкинув Амашу, а той в падінні пробив у стійку!

"Минай" відповів моментом Твердохліба. Хавбек номінальних гостей отримав пас від Кулієва, але влучив не у ворота, а в голкіпера Валефа. На 26-й хвилині знову спрацювала зв'язка Довбик-Амаш. Перший прострілив, а другий замикав дальню стійку – трохи неточно.

Ще один момент дніпровці змарнували перед перервою. Це Піхальонок опинився на ударній позиції після передачі Амаша з лівого флангу та пробив у падінні з центру штрафного майданчика. Однак, Бандура впорався з пострілом хавбека.

На початку другої половини дніпряни намагалися додати в активності. Ось на 55-й хвилині Сарапій підключився до атаки, та його удар головою після флангового навісу Амаша розминувся з воротами. Покарання було майже миттєвим.

За якихось сім хвилин "Минай" оформив хрестоматійне взяття воріт. Нємчанінов вирізав подачу з лівого флангу, Колеснік у воротарському продовжив на дальню стійку, де Воробчак холоднокровно замкнув комбінацію – 0:1!

"Дніпро-1", однак, відреагував так, як і мав би лідер першості. "Спортклубівці" не знітилися, а подвоїли зусилля та за якихось п'ять (!) хвилин вже були попереду. Спершу Сарапій головою влучно замкнув навіс Амаша з кутового. А потім вистрілив джокер Кучера.

Гуцуляк щойно з'явився на полі, як став героєм господарів. Нагоду для нього створив Бузанелло – бразилець із лівого кута штрафного виклав м'яч на українця, а тому лише залишалося на дальній стійці впевнено пробити – 2:1.

Закрити всі запитання щодо переможця дуелі дніпрянам вдалося на 74-й хвилині. Тепер Гуцуляк узяв на себе роль асистента. Він накрутив оборонця на вході в карну зону "Миная" і прострілив у центр на Амаша, який в один дотик відправив м'яч у дальній кут.

Ця перемога дозволила "Дніпру-1" відновити 5-очкову перевагу над "Шахтарем" нагорі УПЛ. У "спортклубівців" 28 очок в активі після десяти матчів. "Гірники" провели на поєдинок менше. Натомість "Минай" залишився у другій половині таблиці (9 пунктів).