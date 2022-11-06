"Днепр-1" одержал волевую победу над "Минаем" с тремя голами за 8 минут

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Днепр-1" – "Минай" – 3:1

Голы: Сарапий, 66, Гуцуляк, 67, Амаш, 74 – Воробчак, 62

Со стартовых минут моделью матча неожиданно стала игра на встречных курсах. После нескольких атакующих выпадов "спортклубовцев" свои подходы к воротам организовали и закарпатцы. Первый момент был у "Днепра-1" – Довбик в пределах штрафной сбросил Амашу, а тот в падении пробил в штангу!

"Минай" ответил моментом Твердохлеба. Хавбек номинальных гостей получил пас от Кулиева, но попал не в ворота, а в голкипера Валефа. На 26-й минуте снова сработала связка Довбик-Амаш. Первый прострелил, а второй замыкал дальнюю стойку – немного неточно.

Еще один момент днепровцы упустили перед перерывом. Это Пихаленок оказался на ударной позиции после передачи Амаша с левого фланга и пробил в падении с центра штрафной. Однако Бандура справился с выстрелом хавбека.

В начале второй половины днепряне пытались прибавить в активности. Вот на 55-й минуте Сарапий подключился к атаке, но его удар головой после флангового навеса Амаша разминулся с воротами. Наказание было почти мгновенным.

Через семь минут "Минай" оформил хрестоматийное взятие ворот. Немчанинов вырезал подачу с левого фланга, Колесник во вратарском продлил на дальнюю стойку, где Воробчак хладнокровно замкнул комбинацию – 0:1!

"Днепр-1", однако, отреагировал как подобает лидеру первенства. "Спортклубовцы" не сникли, а удвоили усилия и через каких-то пять (!) минут уже были впереди. Сначала Сарапий головой точно замкнул навес Амаша с углового. А потом выстрелил джокер Кучера.

Гуцуляк только что появился на поле, как стал героем хозяев. Момент для него создал Бузанелло – бразилец с левого угла штрафной выложил мяч на украинца, а ему только оставалось на дальней стойке уверенно пробить – 2:1.

Закрыть все вопросы о победителе дуэли днепрянам удалось на 74-й минуте. Теперь Гуцуляк взял на себя роль ассистента. Он накрутил защитника на входе в штрафную зону "Миная" и прострелил в центр на Амаша, который в одно касание отправил мяч в дальний угол.

Эта победа позволила "Днепру-1" восстановить 5-очковое преимущество над "Шахтером" наверху УПЛ. У "спортклубовцев" 28 очков в активе после десяти матчей. "Горняки" провели на поединок меньше. "Минай" остался во второй половине таблицы (9 пунктов).