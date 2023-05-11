"Дніпро-1" не втримав перемогу над "Олександрією" і не зміг наздогнати "Шахтар"

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур (перенесений матч)

"Дніпро-1" – "Олександрія" – 1:1

Голи: Довбик, 22 (пенальті) – Ковалець, 26

Нова зустріч старих знайомих розпочалася з 10-ї хвилини. Саме на цьому рубежі матч перервала повітряна тривога наприкінці осені. Дограти поєдинок другої та п'ятої команд першості випало лише зараз.

Розпочали обидві команди доволі активно. Кіпер "Дніпра-1" Рибак уже на 15-й хвилині парирував небезпечний удар Мірошниченка. В атаці ж у відповідь "спортклубівці" заробили пенальті – Скорко легко підштовхнув Назаренка в межах штрафного.

На полі спалахнули пристрасті через суперечливе рішення арбітра. На боковій Пеглоу ледь не встряг у бійку з тренерським штабом "Олександрії". Керманич "жовто-чорних" Руслан Ротань взагалі нарвався на вилучення. Утім, Довбик холоднокровно реалізував одинадцятиметровий.

Та радість "Дніпра-1" була недовгою. "Олександрія" оперативно відігралася завдяки стандарту. Це Ковалець головою з лінії воротарського відправив м'яч у кут після майстерного навісу Рибалки – 1:1.

Обмін голами трохи заспокоїв гру. Фактично до кінця першого тайму лише олександрійці створили реальний момент, коли постріл Скорка під стійку в останній момент відбив голкіпер. Після перерви "Олександрія" також виглядала краще. Той же Михайленко небезпечно пробив головою після кутового – повз ворота.

"Дніпро-1" натомість створив небезпеку біля володінь Шевченка аж на 76-й хвилині. Танковський вискочив віч-на-віч із кіпером гостей, але переграти того в ближньому бою не зумів. "Олександрія" відповіла пострілом Мустафаєва з дистанції – Рибак перевів на кутовий.

У фінальні хвилини "спортклубівці" кинули всі сили, щоб вирвати перемогу. Були й нагоди забити. Наприклад, Когут потужним ударом цілив під поперечину, але Шевченко впорався з викликом. Упевнена гра оборони "Олександрії" так і не дозволила дніпровцям вирвати 3 очки.

Отже, донецький "Шахтар" залишився одноосібним лідером Прем'єр-ліги (60 очок). "Дніпро-1" набрав 58 пунктів і йде другим. Луганська "Зоря" має в активі 55 очок.