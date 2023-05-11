"Днепр-1" не удержал победу над "Александрией" и не смог догнать "Шахтер"

Украина, Премьер-лига, 1-й тур (перенесенный матч)

"Днепр-1" – "Александрия" – 1:1

Голы: Довбик, 22 (пенальти) – Ковалец, 26

Новая встреча старых знакомых началась с 10-й минуты. Именно на этом рубеже матч прервала воздушная тревога в конце осени. Доиграть поединок второй и пятой команд первенства смогли только сейчас.

Начали обе команды достаточно активно. Кипер "Днепра-1" Рыбак уже на 15-й минуте парировал опасный удар Мирошниченко. В ответной же атаке "спортклубовцы" заработали пенальти – Скорко легко подтолкнул Назаренко в пределах штрафной.

На поле вспыхнули страсти из-за противоречивого решения арбитра. На боковой Пеглоу едва не встрял в потасовку с тренерским штабом "Александрии". Наставник "желто-черных" Руслан Ротань вообще нарвался на удаление. Впрочем, Довбик хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый.

Но радость "Днепра-1" была недолгой. "Александрия" оперативно отыгралась благодаря стандарту. Это Ковалец головой с линии вратарской отправил мяч в угол после искусного навеса Рыбалки – 1:1.

Обмен голами немного успокоил игру. Фактически до конца первого тайма только александрийцы создали реальный момент, когда выстрел Скорко под штангу в последний момент отразил голкипер. После перерыва "Александрия" тоже выглядела лучше. Тот же Михайленко опасно пробил головой после углового – мимо ворот.

"Днепр-1" создал опасность у владений Шевченко аж на 76-й минуте. Танковский выскочил один на один с кипером гостей, но переиграть того в ближнем бою не сумел. "Александрия" ответила выстрелом Мустафаева с дистанции – Рыбак перевел на угловой.

В финальные минуты "спортклубовцы" бросили все силы, чтобы вырвать победу. Были и возможности забить. К примеру, Когут мощным ударом метил под перекладину, но Шевченко справился с вызовом. Уверенная игра обороны "Александрии" так и не позволила днепровцам вырвать 3 очка.

Итак, донецкий "Шахтер" остался единоличным лидером Премьер-лиги (60 очков). "Днепр-1" набрал 58 пунктов и идет вторым. Луганская "Заря" имеет в активе 55 очков.