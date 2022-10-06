"Дніпро-1" врятував нічию зі скромним "Вадуцом" у групі Ліги конференцій
Матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій 2022/23 між українським СК "Дніпро-1" та ліхтенштейнським "Вадуцом" завершився бойовою нічиєю (2:2).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга конференцій, Група E, 3-й тур
"Дніпро-1" – "Вадуц" – 2:2
Голи: Довбик, 5, Піхальонок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47
Активний старт "спортклубівців" дозволив їм відкрити рахунок уже на 5-й хвилині. Гол вийшов хрестоматійним – Бузанелло прострілив із лівого флангу в район воротарського, де Довбик холоднокровно замкнув передачу в один дотик.
Забивши швидкий м'яч, "Дніпро-1" трохи заспокоївся. Гості зуміли вирівняти гру та поступово почали нагнітати ситуацію поблизу володінь Валефа. Зрештою, це призвело до гола на 26-й хвилині. Це Ульріх утік правим флангом та м'яко накинув на інший край штрафного, де Фер з льоту технічно поклав у дальній кут.
До перерви команди обмінялися моментами. Валеф у ногах опонента виправив помилку Сватка в обороні, а Бузанелло з лівого кута штрафної зони влучив у голкіпера "Вадуца". А на старті другого тайму ліхтенштейці вирвалися вперед – Гаїч подав із кутового, а Гассер головою замкнув цей навіс.
Більше того, гості цілком могли розвинути свій успіх. Той же Фер пробивав із центральної зони, але на висоті виявився Валеф. Впорався бразильський кіпер і з дальнім пострілом Гассера. Зрештою, "Вадуц" після змарнованих нагод пропустив.
Дніпровцям неабияк пощастило. По-перше, Піхальонку дали можливість після зміщення з правого флангу просунутися уздовж лінії штрафного та завдати удару. По-друге, на шляху м'яча до воріт гостей невчасно голкіпера дезорієнтував рикошет – 2:2!
На більше ні "Дніпро-1", ні "Вадуц" не спромоглися, тож надали можливість суперникам по квартету набрати більше залікових балів. О 22:00 у нідерландському Алкмаарі розпочнеться зустріч АЗ і кіпрського "Аполлона".
До слова, донецький "Шахтар" поступився "Реалу" на виїзді в групі F Ліги чемпіонів.
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