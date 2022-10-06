"Днепр-1" спас ничью со скромным "Вадуцем" в группе Лиги конференций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, Группа E, 3-й тур

"Днепр-1" – "Вадуц" – 2:2

Голы: Довбик, 5, Пихаленок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47

Активный старт "спортклубовцев" позволил им открыть счет уже на 5-й минуте. Гол получился хрестоматийным – Бузанелло прострелил с левого фланга в район вратарской, где Довбик хладнокровно замкнул передачу в одно касание.

Забив быстрый мяч, "Днепр-1" немного успокоился. Гости сумели выровнять игру и постепенно начали нагнетать ситуацию вблизи владений Валефа. В конце концов это привело к голу на 26-й минуте. Это Ульрих убежал по правому флангу и мягко набросил на другой край штрафной, где Фер с лета технически уложил в дальний угол.

До перерыва команды обменялись моментами. Валеф в ногах оппонента исправил ошибку Сватка в обороне, а Бузанелло с левого угла штрафной попал в голкипера "Вадуца". А на старте второго тайма лихтенштейцы вырвались вперед – Гаич подал угловой, а Гассер головой замкнул этот навес.

Более того, гости вполне могли развить свой успех. Тот же Фер пробивал из центральной зоны, но на высоте оказался Валеф. Справился бразильский кипер и с дальним выстрелом Гассера. В конце концов "Вадуц" после упущенных возможностей пропустил.

Днепровцам очень повезло. Во-первых, Пихаленок дали возможность после смещения с правого фланга продвинуться вдоль линии штрафной и нанести удар. Во-вторых, на пути мяча к воротам гостей вовремя голкипера дезориентировал рикошет – 2:2!

Больше ни "Днепр-1", ни "Вадуц" забить не смогли, поэтому предоставили возможность соперникам по квартету набрать больше зачетных баллов. В 22:00 в нидерландском Алкмааре начнется встреча АЗ и кипрского "Аполлона".