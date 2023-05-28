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"Дніпро-1" влаштував кулачні бої з "Шахтарем" у доданий час зустрічі УПЛ: відео

Фото: "Золотий" матч УПЛ завершився сутичками (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

У центральному матчі 29-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги "Дніпро-1" вкотре продемонстрував, що досі не навчився приймати поразки. Підопічні Олександра Кучера спровокували велику бійку з донецьким "Шахтарем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Setanta Sports УПЛ.

На другій доданій арбітром хвилині біля бічної лінії Назарина жорстко зіграв у підкаті проти Пеглоу. Бразилець відреагував бурхливо. Вони разом із партнером по команді накинувся на хавбека "Шахтаря" і спровокували грандіозну бійку.

Участь у кількох сутичках упродовж майже п'ять хвилин узяли участь польові гравці, воротарі, запасні футболісти та персонал обох команд. Ветерану "гірників" Ракицькому розсікли брову, хтось із дніпровців у хаосі опинився на газоні.

За підсумками бійки арбітриня Монзуль вилучила Назарину, Пеглоу, кіпера "Шахтаря" Трубіна та запасного "Дніпра-1" Федоріва. Поранений Ракицький зайняв місце у воротах, оскільки доступних замін у "гірників" більше не було. Найімовірніше, серією інцидентів зацікавиться контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Кулачні бої не змінили підсумків і матчу, і сезону. "Шахтар" достроково став чемпіоном України, оскільки тепер недосяжний для конкурентів за тур до кінця першості. "Дніпро-1" же ще повинен виграти в "Зорі" заочне протистояння за срібні нагороди.

До слова, раніше "Ворскла" забрала призи тренеру та футболісту туру після перемоги над "Дніпром-1".

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