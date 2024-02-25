"Дніпро-1" з трьома тривогами сенсаційно не зміг переграти "Минай"

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Дніпро-1" – "Минай" – 1:1

Голи: Піхальонок, 51 (пенальті) – Ременяк, 25

Нереалізований пенальті: Кораблін, 40 (М)

Стартовий свисток зустрічі довелося відкласти через повітряну тривогу. Після вимушеної паузи команди вирішили довго не запрягати. Активнішими виглядали "спортклубівці". За чверть години вони створили кілька нагод – із ударами Гуцуляка та Кравця впорався Кемкін, а Очеретько відправив м'яч вище воріт.

Друга повітряна тривога не змінила перебіг подій. "Дніпро-1" більше атакував, але стабільно тринькав моменти. Натомість закарпатці одним із небагатьох своїх шансів скористалися на 25-й хвилині. Це Кораблін відібрав м'яч і розігнав атаку правим флангом, а Ременяк після навісу Устименка відкрив рахунок.

Після чергової подорожі в укриття "Минай" міг подвоїти перевагу. Ременяк хорошою передачею вивів на простір Устименка, а того збив Бабенко – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Кораблін і не зміг переграти Волинця, який вдесятє в кар'єрі парирував пенальті в чемпіонаті.

А на старті другої половини "Дніпро-1" провів майстер-клас із виконання одинадцятиметрових. Підвів закарпатців Корнійчук, який зупинив політ м'яча у власному штрафному рукою. Піхальонок же холоднокровним ударом із пенальті зрівняв рахунок.

На позитиві підопічні Юрія Максимова провели цілу серію атак. Наприклад, Горбунов із відскоку пробив у руку Кемкіну. Далі Гуцуляк із рикошетом відправив м'яч повз ворота. Натомість Бабенко після підбирання відправив м'яч над поперечиною.

Поступово гра заспокоїлася. "Спортклубівці" продовжили володіти ініціативою, але до реальної небезпеки воротам закарпатців справа доходила вкрай рідко. Зазвичай ударии в напрямку воріт "Миная" ставали наслідком індивідуальної майстерності окремих виконавців.

Зрештою, "Дніпро-1" так і не спромігся вирвати перемогу та втратив важливі очку в боротьбі за медалі. Тепер команда Максимова набрала 35 очок і поки залишається другою у турнірній таблиці. Натомість "Минай" – безнадійно останній (7 пунктів).