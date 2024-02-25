RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Днепр-1" с тремя тревогами сенсационно не смог переиграть "Минай"

Фото: "Спортклубовцы" и закарпатцы не выявили сильнейшего (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" сыграл вничью с закарпатским "Минаем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Днепр-1" – "Минай" – 1:1

Голы: Пихаленок, 51 (пенальти) – Ременяк, 25

Нереализованный пенальти: Кораблин, 40 (М)

 

Стартовый свисток встречи пришлось отложить из-за воздушной тревоги. После вынужденной паузы команды решили долго не запрягать. Активнее выглядели "спортклубовцы". За четверть часа они создали несколько возможностей – с ударами Гуцуляка и Кравца справился Кемкин, а Очеретько отправил мяч выше ворот.

Вторая воздушная тревога не изменила ход событий. "Днепр-1" больше атаковал, но стабильно транжирил моменты. Зато закарпатцы одним из немногих своих шансов воспользовались на 25-й минуте. Это Кораблин отобрал мяч и разогнал атаку правым флангом, а Ременяк после навеса Устименко открыл счет.

После очередной поездки в укрытие "Минай" мог удвоить преимущество. Ременяк хорошей передачей вывел на простор Устименко, а того сбил Бабенко – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Кораблин и не смог переиграть Волынца, который в десятый раз в карьере парировал пенальти в чемпионате.

А на старте второй половины "Днепр-1" провел мастер-класс по исполнению одиннадцатиметровых. Подвел закарпатцев Корнийчук, остановивший полет мяча в собственной штрафной рукой. Пихаленок же хладнокровным ударом с пенальти сравнял счет.

На позитиве подопечные Юрия Максимова провели серию атак. К примеру, Горбунов с отскока пробил в руку Кемкину. Далее Гуцуляк с рикошетом отправил мяч мимо ворот. В свою очередь Бабенко после подбора отправил мяч над перекладиной.

Постепенно игра успокоилась. "Спортклубовцы" продолжили владеть инициативой, но до реальной опасности воротам закарпатцев дело доходило крайне редко. Обычно удары в направлении ворот "Миная" становились следствием индивидуального мастерства отдельных исполнителей.

В конце концов, "Днепр-1" так и не смог вырвать победу и потерял важные очки в борьбе за медали. Теперь команда Максимова набрала 35 очков и пока остается второй в турнирной таблице. "Минай" – безнадежно последний (7 пунктов).

К слову, ранее "Колос" обыграл "Верес" в гостях с двумя поздними голами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1