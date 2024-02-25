УПЛ: "Колос" впевнено переграв "Верес" на виїзді
Ковалівський "Колос" перемогою над "Вересом" із Рівного відкрив недільну програму 18-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур
"Верес" – "Колос" – 0:2
Голи: Цуріков, 79, Паулаускас, 83
Із перших хвилин суперники почали грати на зустрічних курсах. Перший справді небезпечний момент виник невдовзі, коли господар поля Жуліо Сезар після навісу головою скидав на партнерів у межах штрафного. Фесюн вчасним виходом із воріт загострення ліквідував.
У відповідь "хлібороб" Тотовицький відправив м'яч вище воріт із лінії карної зони. На 27-й хвилині знову вступив у гру голкіпер "Колоса", коли м'яч після спроби Балана навісити ледь не влетів у дев'ятку воріт Фесюна. Перед перервою команди обмінялися змарнованими нагодами – рівнянин Яго не зміг переграти воротаря ударом головою впритул, а постріл ковалівця Топалова під поперечину зі штрафного витягнув Когут.
У другій половині привабливіше в атаках виглядали гості. Ось Демченко пробив поруч зі стійкою. Далі Цуріков і Тотовицький не змогли завдати акцентованих ударів у перспективних ситуаціях. Згодом той же Демченко пробив повз ворота після відскоку. Натомість Топалов не зміг переграти кіпера в ближньому бою.
Утім, тиск "Колоса" таки приніс плоди. "Хліборобам" вдалася ударна чотирихвилинка під завісу зустрічі. Спершу Цуріков класним ударом у дотик в дев'ятку завершив комбінацію за участі Топалова й Тотовицького. А далі останній вивів Паулаускаса фактично віч-на-віч із воротарем – 0:2 у підсумку.
Завдяки перемозі "Колос" піднявся на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. Ковалівці набрали 34 очки. Тим часом рівняни залишилися передостанніми, маючи в активі 12 пунктів.
До слова, раніше "Кривбас" у гостях розгромив ЛНЗ на старті туру Прем'єр-ліги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.