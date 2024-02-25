УПЛ: "Колос" впевнено переграв "Верес" на виїзді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Верес" – "Колос" – 0:2

Голи: Цуріков, 79, Паулаускас, 83

Із перших хвилин суперники почали грати на зустрічних курсах. Перший справді небезпечний момент виник невдовзі, коли господар поля Жуліо Сезар після навісу головою скидав на партнерів у межах штрафного. Фесюн вчасним виходом із воріт загострення ліквідував.

У відповідь "хлібороб" Тотовицький відправив м'яч вище воріт із лінії карної зони. На 27-й хвилині знову вступив у гру голкіпер "Колоса", коли м'яч після спроби Балана навісити ледь не влетів у дев'ятку воріт Фесюна. Перед перервою команди обмінялися змарнованими нагодами – рівнянин Яго не зміг переграти воротаря ударом головою впритул, а постріл ковалівця Топалова під поперечину зі штрафного витягнув Когут.

У другій половині привабливіше в атаках виглядали гості. Ось Демченко пробив поруч зі стійкою. Далі Цуріков і Тотовицький не змогли завдати акцентованих ударів у перспективних ситуаціях. Згодом той же Демченко пробив повз ворота після відскоку. Натомість Топалов не зміг переграти кіпера в ближньому бою.

Утім, тиск "Колоса" таки приніс плоди. "Хліборобам" вдалася ударна чотирихвилинка під завісу зустрічі. Спершу Цуріков класним ударом у дотик в дев'ятку завершив комбінацію за участі Топалова й Тотовицького. А далі останній вивів Паулаускаса фактично віч-на-віч із воротарем – 0:2 у підсумку.

Завдяки перемозі "Колос" піднявся на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. Ковалівці набрали 34 очки. Тим часом рівняни залишилися передостанніми, маючи в активі 12 пунктів.