"Дніпро-1" сенсаційно програв "Ворсклі" та погіршив шанси на титул УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Дніпро-1" – "Ворскла" – 1:2

Голи: Бланко, 3 – Скляр, 11 (пенальті), Кане, 45+4

"Спортклубівці" потужно розпочали та відкрили рахунок на 3-й хвилині. Бланко зліва ввірвався до штрафного майданчика, поклав на газон Скляра та влучним пострілом у дальній нижній кут пробив Ісенка. Хавбек полтавців швидко взяв реванш.

Допоміг "Ворсклі" VAR. Під час атаки гостей Адамюк заблокував удар Челядіна та вдарив того по нозі. Після підказки колег арбітр призначив пенальті, а оборонцю "Дніпра-1" виписав "гірчичник". До позначки підійшов Скляр і холоднокровно переграв кіпера.

Пропустивши у відповідь, "спортклубівці" заново почали шукати щастя біля воріт Ісенка. Та тепер оборона полтавців грала значно уважніше. Та й сам юний воротар вчасно реагував на небезпеку. До кінця тайму хіба що Піхальонок пробив поруч зі стійкою, а удар Адамюка головою впіймав кіпер.

А в доданий арбітром час "Ворскла" шокувала другим голом. Полтавцям вдалася контратака правим флангом, на фініші якої Кане зіграв у стінку з Пердутою і з правого краю штрафного відправив м'яч у дальній – 1:2!

Зі стартом другої половини "спортклубівці" кинулися атакувати. Пішли й моменти. Ось Рубчинський пробив вище воріт із лінії штрафного майданчика. Далі Гуцуляк метрів із 20-ти завдав удару повз стійку. Натомість постріл того ж Рубчинського головою з-під поперечини витягнув Ісенко.

Та час ішов, а м'яч і надалі вперто не йшов у ворота "Ворскли". Не вдався "Дніпру-1" і фінальний штурм. Як наслідок, команда Віктора Скрипника здобула несподівану перемогу та погіршила шанси дніпровців на титул. "Шахтар" після звітного туру може відірватися нагорі турнірної таблиці на 5 очок.