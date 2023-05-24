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"Днепр-1" сенсационно проиграл "Ворскле" и ухудшил шансы на титул УПЛ

Фото: Александр Скляр реализовал одиннадцатиметровый полтавчан (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

С волевой победы полтавской "Ворсклы" над "Днепром-1" начался 28-й тур украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Днепр-1" – "Ворскла" – 1:2

Голы: Бланко, 3 – Скляр, 11 (пенальти), Кане, 45+4

"Спортклубовцы" мощно начали и открыли счет на 3-й минуте. Бланко слева ворвался в штрафную, уложил на газон Скляра и точным выстрелом в дальний нижний угол пробил Исенко. Хавбек полтавчан быстро взял реванш.

Помог "Ворскле" VAR. Во время атаки гостей Адамюк заблокировал удар Челядина и ударил того по ноге. После подсказки коллег арбитр назначил пенальти, а защитнику "Днепра-1" выписал "горчичник". К отметке подошел Скляр и хладнокровно переиграл кипера.

Пропустив в ответ, "спортклубовцы" заново начали искать счастья у ворот Исенко. Но теперь защита полтавчан играла гораздо внимательнее. Да и сам юный вратарь вовремя реагировал на опасность. К концу тайма разве что Пихаленок пробил рядом со штангой, а удар Адамюка головой поймал кипер.

А в добавленное арбитром время "Ворскла" шокировала вторым голом. Полтавцам удалась контратака правым флангом, на финише которой Кане сыграл в стенку с Пердутой и с правого края штрафной отправил мяч в дальний – 1:2!

Со стартом второй половины "спортклубовцы" бросились атаковать. Появились и моменты. Вот Рубчинский пробил выше ворот с линии штрафной. Далее Гуцуляк метров с 20-ти нанес удар мимо штанги. Выстрел того же Рубчинского головой из-под перекладины вытащил Исенко.

Но время шло, а мяч и дальше упорно не шел в ворота "Ворсклы". Не удался "Днепру-1" и финальный штурм. Как следствие, команда Виктора Скрипника одержала неожиданную победу и ухудшила шансы днепровцев на титул. "Шахтер" после отчетного тура может оторваться наверху турнирной таблицы на 5 очков.

К слову, ранее "Минай" забрал награды УПЛ по итогам предыдущего тура.

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