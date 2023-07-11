"Дніпро-1" переманив лідера середняка УПЛ

27-річний нападник завершив перехід до лав віце-чемпіона України. Він став п'ятим новачком "спортклубівців" після Мисака, Мірошніченка, Горіна та Кравця.

Третьяков уклав із "Дніпром-1" контракт на 3 роки. "Олександрія" отримала за одного з лідерів 400 тисяч євро. У лавах "жовто-чорних" він провів 4 сезони. У рамках Прем'єр-ліги Третьяков провів 92 матчів, у яких забив 25 м'ячів.

Уродженець Миколаївщини на найвищому рівні дебютував у складі харківського "Металіста" в сезоні 2015/16. Пізніше захищав кольори одеського "Чорноморця" і словацької "Дунайской Стреди". Зіграв 12 поєдинків у складі збірної України U-21.

Напередодні ФІФА відмовилася визнати "Дніпро-1" правонаступником "Дніпра". Функціонери закрили провадження за заявою бразильця Піко. Оборонець намагався стягнути заборговані занепалим грандом гроші з нового клубу.