"Днепр-1" переманил лидера середняка УПЛ

27-летний нападающий завершил переход в ряды вице-чемпиона Украины. Он стал пятым новичком "спортклубовцев" после Мысака, Мирошниченко, Горина и Кравца.

Третьяков заключил с "Днепром-1" контракт на три года. "Александрия" получила за одного из лидеров 400 тысяч евро. В рядах "желто-черных" он провел 4 сезона. В рамках Премьер-лиги Третьяков провел 92 матча, в которых забил 25 мячей.

Уроженец Николаевской области на самом высоком уровне дебютировал в составе харьковского "Металлиста" в сезоне 2015/16. Позже защищал цвета одесского "Черноморца" и словацкой "Дунайской Стреды". Сыграл 12 поединков в составе сборной Украины U-21.

Накануне ФИФА отказалась признать "Днепр-1" правопреемником "Днепра". Функционеры закрыли производство по заявлению бразильца Пико. Защитник пытался взыыскать задолженные падшим грандом деньги с нового клуба.