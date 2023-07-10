ФІФА стала на бік "Дніпра-1" у новій справі про борги перед легіонерами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав "спортклубівців" спортивним спадкоємцем занепалого вітчизняного гранда. "Дніпро" фактично припинив існування у 2019 році з незакритими боргами.

Функціонери закрили чергове дисциплінарне провадження проти "Дніпра-1". Його відкрили після заяви колишнього оборонця старого "Дніпра" Андерсона Піко. Бразилець намагався довести, що срібний призер української Прем'єр-ліги – та ж структура з іншою назвою.

Піко не зможе отримати втрачені з розвалом "Дніпра" гроші. У лютому 2021-го ФІФА схвалила аналогічне рішення за заявою іншого легіонера – півзахисника Канкави. Українські футболісти натомість давно змирилися з тим, що не отримають заробленого в зниклому клубі.

Що відомо про крах "Дніпра"

Фінансові проблеми розпочалися після відставки Хуанде Рамоса по завершенні сезону 2013/14. Керівництво клубу відмовилося виплатити заборгованість помічникам іспанця.

Поступово "Дніпро" почали карати за недотримання зобов'язань. У жовтні 2016 року з "біло-синьо-блакитних" зняли 6 турнірних очок. Пізніше очкові витрати були через борги перед агентом Карвахалем і незмогу домовитися з тренерами про реструктуризацію заборгованістю.

За підсумками сезону 2016/17 "Дніпро" вилетів до Першої ліги, але за рішенням ФІФА був відправлений відразу до Другої ліги. Упродовж наступного сезону з команди зняли ще 18 очок і позбавили професіонального статусу.