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ФІФА стала на бік "Дніпра-1" у новій справі про борги перед легіонерами

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Понеділок 10 липня 2023 15:24
ФІФА стала на бік "Дніпра-1" у новій справі про борги перед легіонерами Фото: "Дніпро" дійшов до фіналу Ліги Європи 2014/15 (facebook.com/dnipro1918)
Автор: Антон Федорців

Віце-чемпіон України "Дніпро-1" не отримав статусу правонаступника "Дніпра" від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав "спортклубівців" спортивним спадкоємцем занепалого вітчизняного гранда. "Дніпро" фактично припинив існування у 2019 році з незакритими боргами.

Функціонери закрили чергове дисциплінарне провадження проти "Дніпра-1". Його відкрили після заяви колишнього оборонця старого "Дніпра" Андерсона Піко. Бразилець намагався довести, що срібний призер української Прем'єр-ліги – та ж структура з іншою назвою.

Піко не зможе отримати втрачені з розвалом "Дніпра" гроші. У лютому 2021-го ФІФА схвалила аналогічне рішення за заявою іншого легіонера – півзахисника Канкави. Українські футболісти натомість давно змирилися з тим, що не отримають заробленого в зниклому клубі.

Що відомо про крах "Дніпра"

Фінансові проблеми розпочалися після відставки Хуанде Рамоса по завершенні сезону 2013/14. Керівництво клубу відмовилося виплатити заборгованість помічникам іспанця.

Поступово "Дніпро" почали карати за недотримання зобов'язань. У жовтні 2016 року з "біло-синьо-блакитних" зняли 6 турнірних очок. Пізніше очкові витрати були через борги перед агентом Карвахалем і незмогу домовитися з тренерами про реструктуризацію заборгованістю.

За підсумками сезону 2016/17 "Дніпро" вилетів до Першої ліги, але за рішенням ФІФА був відправлений відразу до Другої ліги. Упродовж наступного сезону з команди зняли ще 18 очок і позбавили професіонального статусу.

До слова, напередодні згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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