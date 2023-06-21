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"Дніпро-1" отримав суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

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Ньйон, Середа 21 червня 2023 14:01
"Дніпро-1" отримав суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Спортклубівці" зі срібними медалями УПЛ 2022/23 (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Віце-чемпіон України "Дніпро-1" дізнався опонента в другому кваліфікаційному раунді головного єврокубка в сезоні 2023/2. Ним став грецький "Панатінаїкос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів. "Спортклубівці" за путівку в третій кваліфікаційний раунд позмагаються з грецьким Панатінаїкосом.

Перші матчі цієї стадії турніру заплановані на 25-26 липня. Натомість матчі-відповіді зіграють 1-2 серпня. Іншу пару в сітці представників ліги склали швейцарський "Серветт" і бельгійський "Генк".

Щоб скласти компанію "Шахтарю" у груповому етапі дніпровці зобов'язані пройти трьох суперників. Якщо "Дніпро-1" вилетить у кваліфікації Ліги чемпіонів, то продовжить виступи в Лізі Європи.

Перемога над "Панатінаїкосом" і подальший виліт відправлять "спортклубівців" до групового етапу другого за рангом єврокубка. Натомість поразка в другому кваліфікаційному раунді змусить "Дніпро-1" грати ще й кваліфікацію Ліги Європи.

Раніше "Дніпро-1" вийшов із відпустки. Команда Олександра Кучера розпочала підготовку до нового сезону в Ужгороді. Менеджмент "спортклубівців" попрощався з цілою групою виконавців. Натомість збори з першою командою розпочали лідери Дніпра-1 U-19.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" вперше виграв Лігу чемпіонів у другому фіналі за три роки.

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