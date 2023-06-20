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Віце-чемпіон України вийшов із відпустки: 7 футболістів пішли з команди

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Ужгород, Вівторок 20 червня 2023 11:27
Віце-чемпіон України вийшов із відпустки: 7 футболістів пішли з команди Фото: Олександр Кучер зі своїми підопічними готується до старту Ліги чемпіонів (acebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Підготовку до нового сезону на Закарпатті розпочав "Дніпро-1". Тренувальний процес стартував під керівництвом керманича команди Олександра Кучера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Спортклубівці" розпочали збори на ужгородській арені "Авангард". У перші дні тренувальні заняття поєднали з низкою медичних обстежень.

До роботи з першою командою штаб Кучера залучив лідерів юнацької команди – голкіпера Крапивцова, хавбеків Жданова, Хана, Гаджиєва та форварда Ківінду. Повернувся з оренди півзахисник Горбунов, а також лави "Дніпра-1" поповнив воротар Мисак. Згодом до них приєднаються виконавці збірних.

Натомість менеджмент віце-чемпіона УПЛ попрощався з низкою гравців. Пішли з "Дніпра-1" легіонери Матарріта, Айнер, Гомес і Пеглоу, а також українці Рибак, Лучкевич і Танковський. Шестеро з цих футболістів поповнили склад "спортклубівців" упродовж сезону 2022/23.

Старт нового сезону Прем'єр-ліги запланований на 29 липня. За кілька днів до цього "Дніпро-1" розпочне шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів. Жеребкування другого раунду, з якого візьме старт і команда Кучера, призначили на 21 червня.

До слова, раніше пригадали шлях Черкас до української Прем'єр-ліги впродовж трьох десятиліть.

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