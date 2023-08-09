UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Дніпро-1" оперативно підшукав заміну Довбику та забрав хавбека "Динамо"

Фото: Богдан Лєднєв приєднався до "Дніпра-1" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Віце-чемпіон України "Дніпро-1" підписав відразу двох іменитих виконавців – півзахисника Богдана Лєднєва та нападника Олександра Філіппова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Менеджмент "спортклубівців" оформив два гучних підписання. Обидва новачки підписали повноцінні угоди зі срібним призером УПЛ 2022/23.

Хавбек Лєднєв уклав із "Дніпром-1" контракт на 3 роки. Вихованець "Динамо" виступатиме в новій команді під 17-м номером. За даними Transfermarkt, дніпровці підписали креативного виконавця безкоштовно. Імовірно, столичний гранд матиме відсоток від наступного продажу Лєднєва.

Натомість Філіппов підписав 1-річний договір. За "спортклубівців" він виступатиме під 7-м номером. До лав "Дніпра-1" форвард перебрався з бельгійського "Сент-Трюйдена", де так і не зміг закріпитися. Зокрема, минулий сезон Філіппов провів у латвійській "Ризі".

У складі віце-чемпіона України нападник повинен замінити проданого в "Жирону" Довбика. У національній першості Філіппов зробив собі ім'я в "Десні". Там форвард провів 126 матчів у всіх турнірах, 47 м'ячів.

До слова, раніше пригадали виступи українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1