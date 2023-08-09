"Днепр-1" оперативно подыскал замену Довбику и забрал хавбека "Динамо"

Менеджмент "спортклубовцев" оформил два громких подписания. Оба новичка подписали полноценные соглашения с серебряным призером УПЛ 2022/23.

Хавбек Леднев заключил с "Днепром-1" контракт на 3 года. Воспитанник "Динамо" будет выступать в новой команде под 17-м номером. По данным Transfermarkt, днепровцы подписали креативного исполнителя бесплатно. Вероятно, столичный гранд будет иметь процент от последующей продажи Леднева.

Филиппов же подписал 1-летний договор. За "спортклубовцев" он будет выступать под 7-м номером. В ряды "Днепра-1" форвард перебрался из бельгийского "Сент-Трюйдена", где так и не смог закрепиться. В частности, прошлый сезон Филиппов провел в латвийской "Риге".

В составе вице-чемпиона Украины нападающий должен заменить проданного в "Жирону" Довбика. В национальном первенстве Филиппов сделал себе имя в "Десне". Там форвард провел 126 матчей во всех турнирах, 47 мячей.