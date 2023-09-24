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"Дніпро-1" мінімально здолав "Зорю" в битві призерів УПЛ

Фото: "Спортклубівці" повернулися на переможний шлях (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" у 8-му турі української Прем'єр-ліги зазнала домашньої поразки від "Дніпра-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Зоря" – "Дніпро-1" – 0:1

Голи: Когут, 24

 

У перші хвилини симпатичніше виглядали "спортклубівці". Утім, на стартовому відрізку зустрічі ні луганці, ні дніпровці до реальних нагод забити справу так і не довели. Трохи похвилюватися змусив хіба що удар Когута низом повз дальню стійку.

А на 24-й хвилині "Дніпро-1" трохи несподівано повів у рахунку. Спрацювала триходівка гостей Бабенко-Рубчинський-Когут. Останній якраз і відправив м'яч у дальній кут після перспективного прострілу партнера – 0:1.

Далі команди продовжили в тому ж дусі. На полі було багато боротьби та обмаль моментів. У такій ситуації "спортклубівці" були ближчими до того, щоб подвоїти власну перевагу. Натомість "Зоря" в атаках виглядала відверто беззубо.

Фактично до свого активу передня лінія луганського колективу можна занести момент Антюха. Українець перед перервою отримав передачу Герреро праворуч у штрафному, але не поцілив у ближній кут. Дніпровці ж відповіли ще однією нагодою Когута (сейв Турбаєвського) та пострілом Рубчинського повз ворота.

Організувати фінальний штурм "Зоря" не спромоглася, тож зазнала четвертої поразки в нинішньому сезоні. Луганці залишилися на 14-й сходинці (5 очок), а от "Дніпро-1" піднявся до середини турнірної таблиці. Команда Юрія Максимова набрала 9 пунктів.

До слова, напередодні "Шахтар" розписав нічию з "Рухом" у меншості.

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