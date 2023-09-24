"Днепр-1" минимально одолел "Зарю" в битве призеров УПЛ

Луганская "Заря" в 8-м туре украинской Премьер-лиги потерпела домашнее поражение от "Днепра-1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 8-й тур
"Заря" – "Днепр-1" – 0:1
Голы: Когут, 24
В первые минуты симпатичнее выглядели "спортклубовцы". Впрочем, на стартовом отрезке встречи ни луганчане, ни днепровцы до реальных возможностей забить дело так и не довели. Несколько поволноваться заставил разве что удар Когута низом мимо дальней штанги.
А на 24-й минуте "Днепр-1" немного неожиданно повел в счете. Сработали трехходовка гостей Бабенко-Рубчинский-Когут. Последний как раз и отправил мяч в дальний угол после перспективного прострела партнера – 0:1.
Далее команды продолжили в том же духе. На поле было много борьбы и мало моментов. В такой ситуации "спортклубовцы" были ближе к тому, чтобы удвоить собственное преимущество. В свою очередь "Заря" в атаках выглядела откровенно беззубо.
Фактически в свой актив передняя линия луганского коллектива можно занести момент Антюха. Украинец перед перерывом получил передачу Герреро справа в штрафной, но не попал в ближний угол. Днепровцы же ответили еще одним моментом Когута (сэйв Турбаевского) и выстрелом Рубчинского мимо ворот.
Организовать финальный штурм "Заря" не смогла, поэтому потерпела четвертое поражение в нынешнем сезоне. Луганчане остались на 14-й строчке (5 очков), а вот "Днепр-1" поднялся в середину турнирной таблицы. Команда Юрия Максимова набрала 9 пунктов.
К слову, накануне "Шахтер" расписал ничью с "Рухом" в меньшинстве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.