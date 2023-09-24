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"Днепр-1" минимально одолел "Зарю" в битве призеров УПЛ

Фото: "Спортклубовцы" вернулись на победный путь (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" в 8-м туре украинской Премьер-лиги потерпела домашнее поражение от "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Заря" – "Днепр-1" – 0:1

Голы: Когут, 24

 

В первые минуты симпатичнее выглядели "спортклубовцы". Впрочем, на стартовом отрезке встречи ни луганчане, ни днепровцы до реальных возможностей забить дело так и не довели. Несколько поволноваться заставил разве что удар Когута низом мимо дальней штанги.

А на 24-й минуте "Днепр-1" немного неожиданно повел в счете. Сработали трехходовка гостей Бабенко-Рубчинский-Когут. Последний как раз и отправил мяч в дальний угол после перспективного прострела партнера – 0:1.

Далее команды продолжили в том же духе. На поле было много борьбы и мало моментов. В такой ситуации "спортклубовцы" были ближе к тому, чтобы удвоить собственное преимущество. В свою очередь "Заря" в атаках выглядела откровенно беззубо.

Фактически в свой актив передняя линия луганского коллектива можно занести момент Антюха. Украинец перед перерывом получил передачу Герреро справа в штрафной, но не попал в ближний угол. Днепровцы же ответили еще одним моментом Когута (сэйв Турбаевского) и выстрелом Рубчинского мимо ворот.

Организовать финальный штурм "Заря" не смогла, поэтому потерпела четвертое поражение в нынешнем сезоне. Луганчане остались на 14-й строчке (5 очков), а вот "Днепр-1" поднялся в середину турнирной таблицы. Команда Юрия Максимова набрала 9 пунктов.

К слову, накануне "Шахтер" расписал ничью с "Рухом" в меньшинстве.

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УПЛЧемпионат УкраиныДнепр-1Заря