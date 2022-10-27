"Дніпро-1" мінімально здолав "Аполлон" і гарантував місце в плей-офф Ліги конференцій

Ліга конференцій, група E, 5-й тур

"Дніпро-1" – "Аполлон" – 1:0

Гол: Піхальонок, 39

Вилучення: Жраді, 88 (А, пряма червона картка)

Розпочали суперники в спокійному темпі. "Спортклубівці" поставили на контроль м'яча, але в дебюті нечасто переходили до активних дій попереду. Тиснути на оборону "Аполлона" господарі почали від середини першого тайму.

А справжній момент виник аж на 34-й хвилині. Саме тоді Назаренко в один дотик пробив над воротами після прострілу Танчика. Кіпріоти спробували огризнутися у відповідь, але до акцентованого удару в напрямку воріт Валефа справа не дійшла.

Натомість "Дніпро-1" наступну небезпечну атаку завершив голом. Піхальонок отримав передачу від Адамюка з правого флангу та завдав потужного удару з дистанції в дальній кут – 1:0!

На старті ж другої половини подвоїти перевагу команди Олександра Кучера міг Рубчинський. Піхальонок залишив м'яч для юного хавбека перед карною зоною суперника, але той закрутив сферу вище воріт Йовановіча. Згодом пильність кіпера "Аполлона" перевірив Амаш – воротар витягнув із кута дальній постріл алжирця під стійку.

Гості намагалися відігратися, та всі їхні спроби виглядали вкрай кволими. Більшість ідей кіпріотів в атаці легко читалися оборонцями "Дніпра-1" на чолі з Валефом. Коли ж "Аполлон" грав нестандартно, то "спортклубівці" були готовими і до цього. Дальній удар Жраді впіймав голкіпер, а згодом бразильський воротар ще й кинувся данцю в ноги та ліквідував загрозу після пасу Дабо.

Зрештою, "Дніпро-1" довів матч до перемоги та виборов путівку в євровесну. У фінальному турі 3 листопада дніпряни розіграють із АЗ "Алкмаар" титул переможця групи та місце в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Невдаха ж майбутнього двобою гратиме в 1/16 фіналу.