"Днепр-1" минимально одолел "Аполлон" и гарантировал место в плей-офф Лиги конференций

Лига конференций, группа E, 5-й тур

"Днепр-1" – "Аполлон" – 1:0

Гол: Пихаленок, 39

Удаление: Жради, 88 (А, прямая красная карточка)

Начали соперники в спокойном темпе. "Спортклубовцы" поставили на контроль мяча, но в дебюте нечасто переходили к активным действиям впереди. Давить на оборону "Аполлона" хозяева начали с середины первого тайма.

А настоящий момент возник на 34-й минуте. Именно тогда Назаренко в одно касание пробил над воротами после прострела Танчика. Киприоты попытались огрызнуться в ответ, но до акцентированного удара в направлении ворот Валефа дело не дошло.

В свою очереь "Днепр-1" следующую опасную атаку завершил голом. Пихаленок получил передачу от Адамюка с правого фланга и нанес мощный удар с дистанции в дальний угол – 1:0!

На старте второй половины удвоить преимущество команды Александра Кучера мог Рубчинский. Пихаленок оставил мяч для юного хавбека перед штрафной зоной соперника, но тот закрутил сферу выше ворот Йовановича. Вскоре бдительность кипера "Аполлона" проверил Амаш – вратарь вытащил из угла дальний выстрел алжирца под штангу.

Гости пытались отыграться, но все их попытки выглядели очень слабыми. Большинство идей киприотов в атаке легко читалось защитниками "Днепра-1" во главе с Валефом. Когда же "Аполлон" играл нестандартно, то "спортклубовцы" были готовы и к этому. Дальний удар Жради поймал голкипер, а затем бразильский вратарь еще и бросился датчанину в ноги и ликвидировал угрозу после паса Дабо.

В конце концов "Днепр-1" довел матч до победы и обеспечил путевку в евровесну. В финальном туре 3 ноября днепряне разыграют с АЗ "Алкмаар" титул победителя группы и место в 1/8 финала Лиги конференций. Неудачник же будущего поединка сыграет в 1/16 финала.