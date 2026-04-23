У Дніпрі зростає кількість постраждалих через атаку РФ, серед них діти

03:20 23.04.2026 Чт
2 хв
Стан усіх постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник ДСНС на місці прильоту (ДСНС України)

У Дінпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару в ніч на четвер. Відомо вже про сімох поранених, серед яких дві дівчинки 9 та 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу в Telegam.

Читайте також: Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки

"Семеро людей поранені внаслідок атаки росіян на Дніпро. З них двоє - діти. Постраждали дівчата 9 та 14 років. Дітей доправили до лікарні", - написав Ганжа.

За його словами, також госпіталізовані троє дорослих Стан усіх поранених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Росіяни вдарили дронами по Дніпру в ніч на 23 квітня. В результаті зафіксовано влучання у висотку та пожежі у різних районах.

Через влучання у житловий будинок загорілись кілька квартир, що показав на відео голова ОВА. На кадрах видно, як горять 4 та 5 поверхи багатоповерхівки - як балкони, так і всередині квартир.

Ще відомо про загоряння автомобіля та магазину після атаки.

Повідомлялось, що серед травмованих дорослих - жінки 62 і 68 років, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. 35-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Дніпро росіяни атакували також добу тому, в ніч на 22 квітня. Тоді було відомо про пошкоджені житлові будинки та авто. Загалом в ніч на середу окрім Дніпра окупанти осбтріляли дронами Запоріжжя, Сумщину та Одесу.

На Запоріжжі 22 квітня від поранень загинула одна людин. Окрім перерахованого, в той день була атакована портова та залізнична інфраструктури у вищезазначених містах.

