У Дніпрі зростає кількість постраждалих через атаку РФ, серед них діти

"Семеро людей поранені внаслідок атаки росіян на Дніпро. З них двоє - діти. Постраждали дівчата 9 та 14 років. Дітей доправили до лікарні", - написав Ганжа.

За його словами, також госпіталізовані троє дорослих Стан усіх поранених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Росіяни вдарили дронами по Дніпру в ніч на 23 квітня. В результаті зафіксовано влучання у висотку та пожежі у різних районах.

Через влучання у житловий будинок загорілись кілька квартир, що показав на відео голова ОВА. На кадрах видно, як горять 4 та 5 поверхи багатоповерхівки - як балкони, так і всередині квартир.

Ще відомо про загоряння автомобіля та магазину після атаки.

Повідомлялось, що серед травмованих дорослих - жінки 62 і 68 років, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. 35-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.