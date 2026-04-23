Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Днепре растет количество пострадавших из-за атаки РФ, среди них дети

03:20 23.04.2026 Чт
2 мин
Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней тяжести
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник ГСЧС на месте прилета (ГСЧС Украины)

В Динпри возросло количество пострадавших в результате российского удара в ночь на четверг. Известно уже о семи раненых, среди которых две девочки 9 и 14 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу в Telegam.

"Семь человек ранены в результате атаки россиян на Днепр. Из них двое - дети. Пострадали девушки 9 и 14 лет. Детей доставили в больницу", - написал Ганжа.

По его словам, также госпитализированы трое взрослых Состояние всех раненых медики оценивают как средней тяжести.

Россияне ударили дронами по Днепру в ночь на 23 апреля. В результате зафиксировано попадание в высотку и пожары в разных районах.

Из-за попадания в жилой дом загорелись несколько квартир, что показал на видео глава ОВА. На кадрах видно, как горят 4 и 5 этажи многоэтажки - как балконы, так и внутри квартир.

Еще известно о возгорании автомобиля и магазина после атаки.

Сообщалось, что среди травмированных взрослых - женщины 62 и 68 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. 35-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Днепр россияне атаковали также сутки назад, в ночь на 22 апреля. Тогда было известно о поврежденных жилых домах и авто. Всего в ночь на среду кроме Днепра оккупанты осматривали дронами Запорожье, Сумскую область и Одессу.

В Запорожье 22 апреля от ранений погиб один человек. Кроме перечисленного, в тот день была атакована портовая и железнодорожная инфраструктуры в вышеупомянутых городах.

