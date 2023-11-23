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В Дніпрі житлові райони частково залишились без світла: в чому причина

Фото: в Дніпрі житлові райони частково залишились без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Окремі осели в житлових районах Дніпра залишились без світла. Фахівці ДТЕК виїхали на місце аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Окремі оселі в житлових районах Тополя та Перемога залишились без світла близько 12-ї години дня. 

"Фахівці ДТЕК вже виїхали на місце аварії та прикладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути електропостачання", - пише пресслужба. 

Яка ситуація зі світлом в Україні 

Станом на ранок 23 листопада:

  • через погодні умови відключено 4 населені пункти в Чернігівській області;
  • через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.

Як розповіли в "Укренерго", ситуація з виробництвом електроенергії в Україні залишається складно. Наразі продовжується ремонт на кількох блоках теплових електростанцій. 

Зокрема в енергосистемі фіксується дефіцит, а споживання й надалі зростає. Втім, відключення споживачів не прогнозується. 

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