В Днепре жилые районы частично остались без света: в чем причина

Отдельные дома в жилых районах Днепра остались без света. Специалисты ДТЭК выехали на место аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Отдельные дома в жилых районах Тополь и Победа остались без света около 12 часов дня.
"Специалисты ДТЭК уже выехали на место аварии и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - пишет пресс-служба.
По состоянию на утро 23 ноября:
Как рассказали в "Укрэнерго", ситуация с производством электроэнергии в Украине остается сложно. Сейчас продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций.
В частности, в энергосистеме фиксируется дефицит, а потребление продолжает расти. Впрочем, отключение потребителей не прогнозируется.
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