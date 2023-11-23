RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре жилые районы частично остались без света: в чем причина

Фото: в Днепре жилые районы частично остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Отдельные дома в жилых районах Днепра остались без света. Специалисты ДТЭК выехали на место аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отдельные дома в жилых районах Тополь и Победа остались без света около 12 часов дня. 

"Специалисты ДТЭК уже выехали на место аварии и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение", - пишет пресс-служба. 

Какова ситуация со светом в Украине 

По состоянию на утро 23 ноября:

  • из-за погодных условий отключены 4 населенных пункта в Черниговской области;
  • из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 409 населенных пунктов.

Как рассказали в "Укрэнерго", ситуация с производством электроэнергии в Украине остается сложно. Сейчас продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций. 

В частности, в энергосистеме фиксируется дефицит, а потребление продолжает расти. Впрочем, отключение потребителей не прогнозируется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область