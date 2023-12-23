В Дніпрі затримали сімох підлітків, віком від 14 до 19 років, яких підозрюються у жорстокому вбивстві безпритульної жінки. Також перевіряють їх причетність до замаху на вбивство іншого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Що сталось

Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численні удари ножем, внаслідок чого вона померла.

Також цієї ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. Йому вдалось втекти від нападників з численними тілесними ушкодженнями.

Ба більше, підлітки можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

Слідчі оглянули місця злочинів й встановили маршрут руху нападників. В телефоні одного з підозрюваних було виявлено фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів.

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків за місцями їх мешкання, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності", - пише пресслужба.

Фото: в Дніпрі затримали банду підлітків, підозрюють у жорстокому вбивстві та інших злочинах (npu.gov.ua)

В ході слідчих дій також було отримано інформацію про те, що діями підлітків міг керувати 23-річний мешканець Дніпра, який наразі перебуває в місцях позбавлення волі та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу.

"За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон. Для перевірки вказаної інформації долучені співробітники кіберполіції", - додає пресслужба.

Що загрожує

Затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів, що передбачено п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Підліткам загрожує довічне ув'язнення.

"Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває", - додає поліція.