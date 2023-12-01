У Києві жорстоко вбили військового: підозрюваного затримали

За даними правоохоронців, напередодні події до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення чоловіка.

Було відомо, що військовослужбовець на власному автомобілі мав їхати у госпіталь, однак по дорозі з ним зник зв'язок.

"До пошуку чоловіка негайно було залучено співробітників відділу кримінальної поліції Дарницького управління та оперативників управління карного розшуку", - повідомили в поліції.

Після проведення першочергових оперативних та слідчих дій правоохоронці таки встановили деталі вбивства.

"По дорозі до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Під час зустрічі між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов’язань. Нападник дістав ніж та завдав удар потерпілому в шию, груди та голову. Коли він переконався, що військовий помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Тож надалі він поклав тіло загиблого у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на його ж автомобілі відвіз за місто та кинув у водойму", - розповіли в поліції.

Судово-медичний експерт виявив на тілі померлого близько 15 ножових поранень.

Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину, покроково відпрацювали рух потерпілого та встановили особу нападника. Ним виявився 31-річний житель Вінницької області, який окрім цього обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на двох жінок.

В разі доведення провини підозрюваному може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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