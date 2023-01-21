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У Дніпрі "замінували" кілька шкіл: що відомо

Фото: у Дніпрі "замінували" кілька шкіл (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Дніпрі невідомий повідомив про замінування кількох шкіл міста. Правоохоронцям довелося перевірити всі 32 навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду (ДМР).

"На електронну пошту СБУ надійшло 1 повідомлення про замінування кількох шкіл (без уточнення адреси)", - йдеться в повідомленні за підсумками доби на ранок, 21 січня.

Співробітники поліції перевірили 32 школи та прилеглі території.

"Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено, тобто інформація про замінування не підтвердилась", - додають ДМР.

Як повідомлялося, мешканець Києва 28 листопада повідомив про "мінування" будівлі Офісу президента. Як виявилось, "мінер" є прихильником "російського світу", йому вже повідомили про підозру.

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