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В Днепре "заминировали" несколько школ: что известно

Фото: в Днепре "заминировали" несколько школ (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре неизвестный сообщил о заминировании нескольких школ города. Правоохранителям пришлось проверить все 32 учебных заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет (ДГС).

"На электронную почту СБУ поступило 1 уведомление о заминировании нескольких школ (без уточнения адреса)", - говорится в сообщении по итогам суток на утро, 21 января.

Сотрудники полиции проверили 32 школы и близлежащие территории.

"Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, то есть информация о заминировании не подтвердилась", - добавляют ДГС.

Как сообщалось, житель Киева 28 ноября сообщил о "минировании" здания Офиса президента. Как оказалось, "минер" является сторонником "русского мира", ему уже сообщили о подозрении.

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