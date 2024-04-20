У Дніпрі з-під завалів дістали ще одну жертву. Рятувальна операція закінчена (фото)

В Дніпрі зросла кількість жертв через масовану російську атаку 19 квітня. Рятувальну операцію завершено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка. У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 - постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.
"Загалом через російські атаки 19 квітня у Дніпропетровській області загинули 8 осіб, з них - 2 дитини, 34 людини постраждали. Серед постраждалих 1 дитина", - додали правоохоронці.
Фото з місця рятувальної операції у Дніпрі (t.me/mvs_ukraine)
19 квітня російські війська влаштували масований удар по Дніпропетровській області. Під обстріл потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Синельниківський район.
Зокрема, у Дніпрі росіяни своєю метою обрали залізничну інфраструктуру. Вокзал у Дніпрі на якийсь час припинив роботу, були затримки поїздів. У Дніпрі спочатку повідомлялося про 15 поранених та двох загиблих. Пізніше кількість жертв та постраждалих у регіоні почала зростати. Серед постраждалих у Дніпрі і залізничники - 7 поранених та одна загибла. У Синельниківському районі загинули діти - 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка-підліток.
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