В Днепре из-под завалов достали еще одну жертву. Спасательная операция закончена (фото)

"Ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело погибшего мужчины. В Днепре завершены аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 - пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС.

"В целом из-за российских атак 19 апреля в Днепропетровской области погибли 8 человек, из них - 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших 1 ребенок", - добавили правоохранители.

Фото с места спасательной операции в Днепре (t.me/mvs_ukraine)